يواصل الناخبون العمانيون، الأحد، التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "أنتخب" للمرة الأولى.

وهذا الاقتراع بدأ في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ) ويستمر حتى السابعة من مساء الأحد (15:00 ت.غ)، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويخوض الانتخابات 696 مرشحاً بينهم 27 امرأة، ويحق التصويت لـ731 ألفاً و767 ناخباً بينهم 347 ألفاً و965 ناخبة لاختيار 126 عضواً يتوزعون على المجالس البلدية التي تبلغ مدة دورتها 4 سنوات.

وللمرة الأولى تُجرى انتخابات المجالس البلدية عبر تطبيق "أنتخب" الذي أطلقته وزارة الداخلية بهدف مواكبة التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.

وحسب الوكالة، صُمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّداً في السجل الانتخابي.

وتتمُّ خطوات التصويت بتحميل التطبيق في أجهزة الهواتف الذكية من المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية بنظامي التشغي ل IOS والأندرويد المزودة بكاميرتين، حيث يتطلب التطبيق التقاط صورة لأصل البطاقة الشخصية للناخب من الجهتين.

بعدها، يقرأ التطبيق البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف "NFC" مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول إلى قائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح الراغب في التصويت له.

وعبر محافظات السلطنة الـ11، أُجريت أول انتخابات بلدية بالدولة الخليجية في ديسمبر/كانون الأول 2012.