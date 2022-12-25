سياسة
2 دقيقة قراءة
أقار معلقاً على أحداث باريس: الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها
علّق وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في كلمة خلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، على أعمال العنف والتخريب التي ينفذها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً أن الجميع أدرك الوجه الحقيقي للتنظيم.
أقار معلقاً على أحداث باريس: الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة القوات خلال زيارة تفقدية للوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية / صورة: AA
25 ديسمبر 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، إن "الأفاعي التي رعتها واعتنت بها فرنسا بدأت تلدغها"، وأن على الجميع إدراك الوجه الحقيقي لتنظيم PKK الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة خلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، علق فيها على أعمال العنف والتخريب التي ينفذها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس.

وتابع قائلاً: "لقد شاهدوا بأعينهم مدى خطورة دعم ورعاية الإرهابيين وها هي الأفاعي التي دعمتها فرنسا تلدغهم الآن".

وأوضح أقار أن حلفاء أنقرة الغربيين ارتكبوا خطأ كبيراً عندما تعاونوا مع تنظيم PKK/YPG للقضاء على تنظيم إرهابي آخر.

وأكد أقار أن تركيا ستواصل مكافحة هذا التنظيم الإرهابي في شمالي العراق وسوريا.

وذكر أن تركيا تحترم وحدة أراضي الدول المجاورة، مبيناً أن هدف القوات المسلحة التركية هو العناصر الإرهابية فقط.​​​​​​​

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.

وعلى إثر ذلك شهدت باريس أعمال عنف وتخريب من جانب أنصار PKK بذريعة الاحتجاج على هجوم مسلح وقع الجمعة.

وأصيب 31 عنصراً من الشرطة الفرنسية، جراء أعمال عنف أثارها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في باريس.

والأحد، وصل أقار إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا، لإجراء جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا، حيث أطلعه مسؤولون عسكريون على آخر المستجدات على الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us