قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، إن "الأفاعي التي رعتها واعتنت بها فرنسا بدأت تلدغها"، وأن على الجميع إدراك الوجه الحقيقي لتنظيم PKK الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة خلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، علق فيها على أعمال العنف والتخريب التي ينفذها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس.

وتابع قائلاً: "لقد شاهدوا بأعينهم مدى خطورة دعم ورعاية الإرهابيين وها هي الأفاعي التي دعمتها فرنسا تلدغهم الآن".

وأوضح أقار أن حلفاء أنقرة الغربيين ارتكبوا خطأ كبيراً عندما تعاونوا مع تنظيم PKK/YPG للقضاء على تنظيم إرهابي آخر.

وأكد أقار أن تركيا ستواصل مكافحة هذا التنظيم الإرهابي في شمالي العراق وسوريا.

وذكر أن تركيا تحترم وحدة أراضي الدول المجاورة، مبيناً أن هدف القوات المسلحة التركية هو العناصر الإرهابية فقط.​​​​​​​

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.

وعلى إثر ذلك شهدت باريس أعمال عنف وتخريب من جانب أنصار PKK بذريعة الاحتجاج على هجوم مسلح وقع الجمعة.

وأصيب 31 عنصراً من الشرطة الفرنسية، جراء أعمال عنف أثارها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في باريس.

والأحد، وصل أقار إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا، لإجراء جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا، حيث أطلعه مسؤولون عسكريون على آخر المستجدات على الحدود.