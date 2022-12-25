قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكبر سفن الأسطول البحري "أناضولو" ستدخل الخدمة في عام 2023.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، خلال مشاركته في فعالية شبابية بولاية أرضروم شرقي البلاد.

وأوضح أردوغان أن عام 2023، سيشهد أيضاً بدء الإنتاج التسلسلي للمقاتلة التركية المُسيّرة "بيرقدار قيزيل إلما"، فضلاً عن تدشين المقاتلة المحلية.

وبخصوص الغاز المكتشف في البحر الأسود والبالغ حجمه 540 مليار متر مكعب، أضاف أردوغان أنه سيجري أيضا البدء باستخدامه في المنازل اعتباراً من الربع الأول 2023".

وتابع: "عام 2023 سيشهد أيضاً نزول سيارتنا المحلية توغ إلى الشوارع، هذه السيارة تعتبر فخر الصناعات التركية، وكذلك سنرسل قمرنا الصناعي "Türksat 6A" إلى الفضاء".

وذكر أن القمر الصناعي "Türksat 6A" جرى تصميمه وإنتاجه بإمكانات وقدرات محلية بحتة.

وحول مكافحة التنظيمات الإرهابية قال أردوغان: "نعمل ليل نهار على تعزيز قوة جيشنا، ونواصل مكافحة الإرهابيين في أوكارهم بسوريا وشمال العراق".

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تطهير مناطق عديدة داخل الأراضي التركية من إرهابيي تنظيم PKK، وأنها تواصل عمليات التطهير.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال أردوغان: "للأسف الغرب لم يفعل شيئاً سوى الاستفزاز ولم يسعَ إلى العب دور الوساطة، تركيا هي التي توسطت خلال عام 2022 وتمكنّا من تفعيل ممر البحر الأسود لشحن الحبوب".