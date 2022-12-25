أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية أن الحكومة الكوسوفية لم تسمح للبطريرك بورفيري بدخول البلاد.

وقالت الكنيسة في بيان نشرته الأحد إن حكومة كوسوفو منعت البطريرك بورفيري، الذي كان يعتزم المشاركة في قداس عيد الميلاد، الدخول.

الكنيسة التي أشارت إلى أن البطريرك تلقى خبر المنع بحزن، رأت أن القرار يعتبر بمثابة "تمييز" بحق الصرب الذين يعيشون في المنطقة.

كما ذكرت أن البطريرك بورفيري يصلي لكي "يسود السلام بين الصرب والألبان" في شمال كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو، يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

ومؤخراً، بدأت كوسوفو نشر المزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، بعد يومين من سماع دوي انفجارات ودوي صفارات إنذار في المدن الواقعة شمالي كوسوفو، قبيل انتخابات مبكرة كانت مقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 4 بلديات، قبل الإعلان عن تأجيلها.

وانتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو معتبرة أنها "محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد" التي يقطنها صرب كوسوفو.