سياسة
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رئيس مجلس الشورى  ومساعد وزير الدفاع السعوديان يزوران تركيا
وصل مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبدالله العتيبي إلى تركيا لبحث التعاون الدفاعي بين البلدين، في وقت يجري فيه رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة إلى أنقرة، تلبية لدعوة رئيس البرلمان التركي.
رئيس مجلس الشورى  ومساعد وزير الدفاع السعوديان يزوران تركيا
رئيس مجلس الشورى السعودي يصل إلى مطار أسانبوغا بأنقرة. / صورة: AA
25 ديسمبر 2022

بحث مساعد وزير الدفاع السعودي، طلال بن عبدالله العتيبي، في تركيا التعاون الدفاعي بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العتيبي إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى من عدة جهات، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأتراك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء السبت.

وبدأ مساعد وزير الدفاع السعودي زيارته بلقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وفق الوكالة.

وبحث الجانبان أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا المجال وتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

وزار مساعد وزير الدفاع السعودي رئاسة الصناعات الدفاعية التركية والتقى رئيسها إسماعيل دمير.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية وتطوير البحث العلمي، بحسب المصدر السعودي.

واختتم مساعد وزير الدفاع زيارته لتركيا بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الدفاع التركية اطلع خلالها على منتجاتها.

تعاون برلماني

وفي سياق متصل، وصل رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

وذكر الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي على تويتر، أن وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى، وصل في وقت سابق من الأحد إلى مطار أسانبوغا بأنقرة.

وكان في استقبال الوفد السعودي لدى وصوله المطار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في البرلمان التركي خليل أوزجان، والقائم بأعمال السفارة السعودية بأنقرة، محمد بن يوسف الحربي وعدد من كبار المسؤولين في البرلمان التركي.

وفي تصريحات صحفية سبقت وصوله إلى تركيا أكد آل الشيخ على العلاقات "الأخوية التاريخية" بين تركيا والسعودية.

يُذكر أن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في البرلمان التركي كانوا قد زاروا العاصمة الرياض يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتقوا مع المسؤولين السعوديين هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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