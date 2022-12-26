أعلن مجلس الوزراء الجزائري الأحد زيادة تدريجية في الأجور تصل إلى 47% في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس/آذار 2022.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجّه بأن تجري "زيادة الرواتب، على مدى عامي 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)" وهو ما يجعل الزيادات "خلال أعوام 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%".

وتقرر رفع معاشات المتقاعدين أيضاً لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو)، حسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المُقدّرة حالياً بـ13 ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتفع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع "تكفّل الدولة بأعباء التغطية الصحية".

يُذكر أن معدّل البطالة في الجزائر بلغ نحو 15%. وكان تبون أعلن في فبراير/شباط، إنشاء "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.

وتتأثر الجزائر رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

والأحد وقّع الرئيس تبون قانون الماليّة لعام 2023 الذي اعتمد سعراً مرجعياً للنفط بـ60 دولاراً للبرميل.

وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.