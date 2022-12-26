سياسة
3 دقيقة قراءة
إطلاق نار قرب دورية للناتو شمالي كوسوفو وقائد الجيش الصربي يتوجّه للتفقّد
مع تصاعد التوترات على الحدود الصربية-الكوسوفية، أعلن حلف الناتو تعرّض دوريته لإطلاق نار في الحدود المضطربة. فيما أمر الرئيس الصربي قائد جيشه بالتوجه إلى هناك لتفقد الأوضاع.
إطلاق نار قرب دورية للناتو شمالي كوسوفو وقائد الجيش الصربي يتوجّه للتفقّد
تعرّضت دورية للناتو إلى إطلاق نار في الجزء الشمالي المضطرب بكوسوفو / صورة: AFP
26 ديسمبر 2022

قال حلف الناتو الأحد إن رصاصاً أُطلق بالقرب من دورية تابعة للحلف في الجزء الشمالي من كوسوفو حيث يُقيم الصرب المحليّون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من بريشتينا من تنفيذ دوريات في المنطقة التي شابتها توترات عرقية في الأشهر الأخيرة.

وقالت بعثة الحلف في بيان إن أحداً لم يصب بأذى ولم تتضرر السيارة عندما سُمع دوي إطلاق نار في منطقة زوبين بوتوك. ولم تذكر البعثة مصدر الطلقات.

ويتولى نحو 3760 جندياً من قوات حلف شمال الأطلسي الحفاظ على السلام الهش.

ومع تفاقم التوترات، أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه بالتوجه ليل الأحد إلى الحدود مع كوسوفو، وفق ما أعلن الجنرال ميلان مويسيلوفيتش نفسه.

وقال قائد الجيش الصربي في مقابلة مع قناة "بينك تي في" المحلية الأحد إن "الوضع هناك صعب ومعقد".

وأضاف: "هذا يتطلب في الفترة المقبلة وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو.

ولفت قائد الجيش إلى أنه في طريقه إلى راسكا، وهي بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع كوسوفو، في أعقاب اجتماعه مع فوتشيتش في بلغراد.

وأكد مويسيلوفيتش أن "المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي دقيقة وواضحة وستُنفّذ بالكامل".

وقبل وقت قصير من توجه مويسيلوفيتش إلى المنطقة الحدودية، بثّ العديد من وسائل الإعلام الصربية مقطع فيديو أمكن سماع إطلاق نار فيه يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام إلى أن "اشتباكاً" وقع في وقت مبكر مساء الأحد عندما حاولت القوات الكوسوفية تفكيك حاجز.

لكن شرطة كوسوفو رفضت هذا الادعاء ونفت في منشور على فيسبوك مشاركة أفرادها في أي اشتباك.

وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قد صرّحت الأسبوع الماضي أن الوضع مع كوسوفو "على حافة الانزلاق إلى نزاع مسلح".

يُذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 لكن بلغراد ترفض الاعتراف بها.

واشتعل فتيل التوتر بين الطرفين عندما حددت كوسوفو موعد 18 ديسمبر/كانون الأول لإجراء انتخابات في بلديات ذات غالبية الصربية، لكن الحزب السياسي الصربي الرئيسي أعلن مقاطعته.

ولاحقاً قبضت السلطات الكوسوفية على شرطي سابق يُشتبه في ضلوعه في هجمات ضد ضباط شرطة من أصل ألباني.

وفي 10 ديسمبر الماضي أقام الصرب المحليون البالغ تعدادهم نحو 50 ألف نسمة في شمال كوسوفو حواجز بعد اعتقال الشرطة في العاشر من ديسمبر شرطياً صربياً سابقاً بتهمة الاعتداء على رجال شرطة خلال احتجاج سابق.

ويطالب الصرب المحليون الذين لا يعترفون بدولة كوسوفو وتدعمهم بلغراد، بالإفراج عن الشرطي المعتقل ومطالب أخرى قبل إزالة الحواجز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us