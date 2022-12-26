سياسة
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روسيا تُبدي استعدادها لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر خط "يامال"
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة تاس الرسمية للأنباء إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، لافتاً إلى أن "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات".
روسيا تُبدي استعدادها لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر خط "يامال"
روسيا تبدي استعدادها لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر خط يامال / صورة: Globallookpress
26 ديسمبر 2022

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، لمواجهة العجز في إمدادات الطاقة للقارة.

ونقلت وكالة تاس الروسية، عن نوفاك قوله، إن "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات".

وذكر نوفاك: "حتى الآن هذه السوق ليست مغلقة (سوق الاتحاد الأوروبي).. على سبيل المثال، تمكنا من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى أوروبا هذا العام".

وزاد: "ما يزال هناك عجز في الغاز في أوروبا، لذا فإن روسيا مستعدة لاستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا".

وأكد نوفاك أيضاً أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وأضاف أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022.

وقال نوفاك: "تمكنا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير".

وأشار إلى أنه على المدى الطويل، يمكن لروسيا إرسال غازها الطبيعي إلى أسواق أفغانستان وباكستان، إما باستخدام البنية التحتية لآسيا الوسطى، أو في مبادلة من الأراضي الإيرانية.

وتوقفت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر خط "يامال-أوروبا" مطلع الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت شركة "جازكيد" المشغلة لخط الأنابيب.

وتراجعت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي نحو القارة الأوروبية، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي أدخل دول الاتحاد الأوروبي في أزمة نقص إمدادات، في وقت بدأت درجات الحرارة تتراجع بحدة، ما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة.

وفي الوقت الحالي، تصدر روسيا الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم، الذي يعمل حاليا بكامل طاقته، بينما يوفر الطريق الأوكراني 42 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أو نحو ثلث حجم النقل المنصوص عليه في العقد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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