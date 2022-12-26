كشفت شركة نتفليكس عن ازدياد رغبة الأشخاص المتابعين لأفلام ومسلسلات تركيا في زيارة البلاد بنسبة 2.6 ضعف وتعلّم لغتها بنسبة 4.6 أضعاف.

جاء ذلك في بحث أجرته الشركة في سبعة بلدان بشأن التقارب الثقافي، بحسب بيان صادر عنها الاثنين.

وأشار البيان إلى أن 13 ألف شخص شارك في البحث من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات والبرازيل وإسبانيا والسعودية وشيلي.

ووفقاً للبحث، فإن الأشخاص المشتركين في نتفليكس يتابعون الأعمال التركية بنسبة 1.5 ضعف غير المشتركين، بحسب البيان.

وأكد أن رغبة الأشخاص الذين يتابعون المسلسلات والأفلام التركية بزيارة تركيا زادت بـ2.6 ضعف مقارنة بالذين لا يتابعون.

وزاد عدد الذين قالوا "نريد تعلم التركية" من متابعي الأعمال التركية بنسبة 4.6 أضعاف مقارنة بغير المتابعين، وكان أكثر اهتمام بتعلم التركية في الولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأفاد البيان أن الاهتمام بالثقافة والمطبخ التركيين ارتفع بنسبة 29% لدى المشاهدين مقارنة بغيرهم، فيما زاد الاهتمام بالتاريخ التركي 27% وبالأدب التركي بنسبة 22%.​​​​​​​