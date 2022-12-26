سياسة
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نتفليكس: أعمال تركيا الفنية تزيد الاهتمام بثقافتها والرغبة في زيارتها
قالت شركة نتفليكس إن الأعمال الفنية التركية على منصتها ساهمت بزيادة عدد الأشخاص الراغبين في زيارة البلاد وتَعرّف ثقافتها عن قرب.
نتفليكس: أعمال تركيا الفنية تزيد الاهتمام بثقافتها والرغبة في زيارتها
الأعمال الفنية التركية ساهمت في الترويج لثقافتها ومعالمها / صورة: NETFLIX
26 ديسمبر 2022

كشفت شركة نتفليكس عن ازدياد رغبة الأشخاص المتابعين لأفلام ومسلسلات تركيا في زيارة البلاد بنسبة 2.6 ضعف وتعلّم لغتها بنسبة 4.6 أضعاف.

جاء ذلك في بحث أجرته الشركة في سبعة بلدان بشأن التقارب الثقافي، بحسب بيان صادر عنها الاثنين.

وأشار البيان إلى أن 13 ألف شخص شارك في البحث من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات والبرازيل وإسبانيا والسعودية وشيلي.

ووفقاً للبحث، فإن الأشخاص المشتركين في نتفليكس يتابعون الأعمال التركية بنسبة 1.5 ضعف غير المشتركين، بحسب البيان.

وأكد أن رغبة الأشخاص الذين يتابعون المسلسلات والأفلام التركية بزيارة تركيا زادت بـ2.6 ضعف مقارنة بالذين لا يتابعون.

وزاد عدد الذين قالوا "نريد تعلم التركية" من متابعي الأعمال التركية بنسبة 4.6 أضعاف مقارنة بغير المتابعين، وكان أكثر اهتمام بتعلم التركية في الولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأفاد البيان أن الاهتمام بالثقافة والمطبخ التركيين ارتفع بنسبة 29% لدى المشاهدين مقارنة بغيرهم، فيما زاد الاهتمام بالتاريخ التركي 27% وبالأدب التركي بنسبة 22%.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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