سياسة
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الثلوج الكثيفة في اليابان تودي بحياة 17 شخصاً وتخلّف عشرات الجرحى
أدّى تساقط الثلوج الكثيف على مناطق شاسعة في اليابان، إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من تسعين آخرين بجروح، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل، كما أفاد مسؤولو وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليوم الاثنين.
الثلوج الكثيفة في اليابان تودي بحياة 17 شخصاً وتخلّف عشرات الجرحى
الثلوج الكثيفة في اليابان تودي بحياة 17 شخصاً وتخلّف عشرات الجرحى / صورة: AFP
26 ديسمبر 2022

أعلن مسؤولو إدارة الكوارث في اليابان الاثنين، مصرع 17 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين في تساقط كثيف للثلوج بالمناطق الشمالية من البلاد.

وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في بيان، أن تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي تسبب في وفاة 11 شخصاً بحلول السبت، وارتفع العدد إلى 17 وإصابة 93 آخرين بحلول صباح اليوم الاثنين.

وأفادت الوكالة بأن “الضحايا توُفُّوا إثر سقوطهم من أسطح المنازل في أثناء إزالتهم الثلج، أو دُفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج“، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وحثت مكاتب البلدية في المناطق المتضررة السكان على “توخّي الحذر عند إزالة الثلوج وعدم العمل بمفردهم“.

والأحد تسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج للطاقة الكهربائية أقصى شمال اليابان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل، لتعود الكهرباء في معظم المناطق لاحقاً، وفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة.

كما عُلّقت عشرات الرحلات الجوية والبرية عبر القطارات في شمال البلاد، لكن الخدمات استؤنفت في وقت لاحق الأحد، وفقاً لوزارة النقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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