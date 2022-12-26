سياسة
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الضفة الغربية.. الشاباك يعتقل عدداً من الفلسطينيين
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بتهمة التخطيط لتفجير عبوة ناسفة في حافلة داخل إسرائيل.
الضفة الغربية.. الشاباك يعتقل عدداً من الفلسطينيين
نفّذ جهاز الشاباك في الأسابيع الأخيرة عدداً من الاعتقالات لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية / صورة: AA
26 ديسمبر 2022

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الاثنين، إنه اعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية بتهمة التخطيط لتفجير عبوة ناسفة في حافلة داخل إسرائيل.

جاء ذلك "في نهاية عملية استمرّت عدة أسابيع قادها جهاز الأمن العام بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي"، وفق بيانٍ صادر عن الشاباك.

وفي بيانه، أوضح أنه "أُحبطت في 14ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنية تحتية خططت لعمليات تفجيرية وانتحارية في الأراضي الإسرائيلية".

واعتقل الشاباك "عدداً من النشطاء الذين كانوا يعملون تحت إشراف منظمة لجان المقاومة ومنظمة شهداء الأقصى، العاملتين في قطاع غزة"، وفق البيان نفسه.

وتحدث جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن "ضبط عبوة ناسفة كانت جاهزة للتفعيل".

وقال إن "4 فلسطينيين من سكان جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كانوا يعملون بتوجيه من فلسطينيَّين اثنين وفلسطينية من سكان قطاع غزة".

وتعليقاً على ذلك، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان باعتقال الفلسطينيين "الذين خططوا لتنفيذ عملية تفجيرية كبيرة في إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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