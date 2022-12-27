سياسة
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رئيس البرلمان التركي: التنسيق التركي-السعودي يعود بالفائدة على المنطقة
أكد رئيس البرلمان التركي في كلمة له خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة، أن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها.
رئيس البرلمان التركي: التنسيق التركي-السعودي يعود بالفائدة على المنطقة
اجتماع في العاصمة أنقرة بحضور رئيس مجلس الشورى السعودي / صورة: AA
27 ديسمبر 2022

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها.

جاء في كلمة له الاثنين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة.

وأفاد شنطوب بأن الاتصالات المتبادلة تسهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، مضيفاً أن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأكد أن تركيا تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض، مضيفاً أنها ستشكل خطوة مهمة للمنطقة برمتها.

الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما

- رئيس البرلمان التركي - مصطفى شنطوب

وشدد على أن تركيا تولي أمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص أهمية، مضيفاً: "نهدف إلى خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة أهمية خاصة".

وأردف: "تعاوننا وتنسيقنا الوثيق في منطقة جغرافية واسعة تمتد من فلسطين إلى اليمن ومن ليبيا إلى سوريا، يعود بفائدة كبيرة على منطقتنا بأكملها".

وعلى صعيد آخر، لفت رئيس البرلمان إلى استمرار الهجمات الإرهابية ضد تركيا من شمال سوريا والعراق.

وأضاف: "نحترم سلامة أراضي العراق وسوريا، وهمنا الوحيد هو منع الهجمات الإرهابية ضد تركيا بسبب عدم الاستقرار في البلدين المذكورَين، ومنع خطط الدول الغربية لتغيير حدود دول المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإمبريالية من خلال زيادة عدم الاستقرار".

في سياق متصل، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وجرى لقاء أردوغان مع آل الشيخ في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء المغلق من الجانب التركي، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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