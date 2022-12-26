أعلنت إيران الاثنين الإفراج عن 83% من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال علي القاصي مهر المدعي العام بالعاصمة طهران إن 83 % من الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة "أُفرج عنهم"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف المدعي العام أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في طهران "قليل جداً"، موضحاً أن من بين المفرج عنهم "عناصر وقياديين" شاركوا في أعمال الشغب، حسب تعبيره.

وأوضح أن ألفَين و239 قاضياً خاصاً بملفات الشغب ومسؤولين ومديرين من القوة القضائية في طهران زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

ونفذت إيران عمليتَي إعدام على خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوق يون على نطاق واسع.