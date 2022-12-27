رحّب ملك هولندا باعتذار حكومة البلاد هذا الأسبوع عن تورط الدولة الهولندية السابق في 250 عاماً من العبودية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثّل "بداية طريق طويل".

جاء ذلك في خطاب الملك الهولندي فيليم ألكسندر من قصر تن بوش في لاهاي بمناسبة عيد الميلاد.

وقال فيليم ألكسندر أن "لا أحد يتحمّل اليوم المسؤولية عن الأعمال غير الإنسانيّة التي لحقت بحياة أولئك الرجال والنساء والأطفال".

وأردف "لكن من خلال مواجهة ماضينا المشترك بصدق والاعتراف بالعبودية جريمة ضد الإنسانية، فإننا نضع الأسس لمستقبل مشترك".

وأضاف ملك هولندا "مستقبل نقف فيه ضدّ كلّ أشكال التمييز والاستغلال والظّلم المعاصرة".

ووعد الملك الهولندي بأن الموضوع "سيحظى باهتمام" أعضاء العائلة الملكيّة "في العام التذكاري القادم"، وأن يظلوا "معنيّين" به.

وأفاد بأن "اعتذار الحكومة هو بداية طريق طويل".

وفي وقت سابق الاثنين قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اعتذاراً رسمياً عن تورط بلاده السابق في العبودية.

وقال روته في مؤتمر صحفي في لاهاي: "نعترف بالعبودية وبأوضح العبارات جريمةً ضد الإنسانية".

وساهمت العبودية في تمويل "القرن الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وتاجرت البلاد بنحو 600 ألف إفريقي خصوصاً نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.

وفي أوج إمبراطوريتها الاستعمارية، كان للمقاطعات المتحدة المعروفة حالياً باسم هولندا، مستعمرات مثل سورينام وجزيرة كوراساو الكاريبية وجنوب إفريقيا وإندونيسيا حيث كان مقر شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر.