سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة
دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة حكومة طالبان الأفغانية إلى إلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء.
الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة
الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة / صورة: AA
26 ديسمبر 2022

حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حكومة طالبان الأفغانية بإلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء.

وأمرت الحكومة الأفغانية يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع الموظفات العمل حتى إشعار آخر. وقالت الحكومة إن التحرك، الذي لاقى تنديداً على الصعيد العالمي، مبرر لأن بعض النساء لم يلتزمن تفسير طالبان للزي الإسلامي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيانٍ: "يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتذليل العقبات ضروري" مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

وصدرت الأوامر التي تحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية عن وزارة حنيف. ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ كثير من برامج الأمم المتحدة.

وأعلنت بالفعل أربع منظمات كبرى دولية، تصل مساعداتها الإنسانية إلى ملايين الأفغان، أمس الأحد أنها ستعلق عملياتها. كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانيا مقراً.

وقالت المنظمات غير الحكومية إنها غير قادرة على إدارة برامجها دون موظفاتها. ويعتمد أكثر من نصف تعداد أفغانستان السكاني على المساعدات الإنسانية، وفقاً لمنظمات الإغاثة. وتصبح المساعدات الأساسية أكثر ضرورة خلال الشتاء القاسي في البلاد.

ولم يرد متحدثان باسم طالبان على طلبات للتعليق على تعليق البرامج الإنسانية.

والمنظمات غير الحكومية أيضاً مصدر أساسي للوظائف لعشرات الآلاف من الأفغان، وبالتحديد النساء، إذ انهار الاقتصاد المحلي عقب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على حكم البلاد العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us