تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأردن الاثنين بإغلاق طرق رئيسية وانهيارات ترابية وصخرية في مناطق متفرقة من المملكة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "معظم مناطق المملكة تشهد تساقطاً كثيفاً للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية والوسطى".

وأضافت أن "الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما في البحر الميت (غرب العاصمة عمان) نتيجة للأمطار".

وأشارت إلى اغلاق طريق وادي القمر في الرصيفة (وسط)، وطريق البوتاس باتجاه غور الصافي (وسط) احترازياً بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشدّدت على "ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة".

بدورها، بيّنت دائرة الأرصاد الجوية (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، أنه "يُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

وأشارت إلى أن "فرصة هطول الأمطار ستضعف مع ساعات الليل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مع بقائها ماطرة في باقي المناطق".

وتوقعت دائرة الأرصاد، تساقطاً للثلوج الممزوجة بالمطر في ساعات متأخرة من الليل فوق قمم جبال الشراه العالية (جنوب) ولفترة محدودة، ووصول سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50كيلومتراً/ساعة.