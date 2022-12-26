أزاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الستار عن "البشرى الجديدة للشعب التركي" وأعلن اكتشاف احتياطات جديدة للغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدّر بـ58 مليار متر مكعب.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن "سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطات جديدة تقدر بـ58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 متراً تحت مياه البحر الأسود".

وأضاف الرئيس التركي "احتياطاتنا من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما -1".

وعلى صعيد آخر أعلن أردوغان خطوات جديدة لحماية ثغرات الحزام الأمني على حدود سوريا.

وقال الرئيس التركي: "خطوات جديدة لسد ثغرات حزامنا الأمني بعمق 30 كيلومتراً (شمالي سوريا) للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف بلادنا من الأراضي السورية".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستنتقل إلى مرحلة كفاح جديدة لتدمير كل البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم "PKK" الإرهابي الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية.