لقى 48 شخصاً على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيء والعواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام.

وقالت السلطات الأمريكية في تصريحات صحفية الاثنين إن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد "ارتفعت إلى 48 قتيلاً على الأقل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن المناطق الغربية لولاية نيويورك سجلت وحدها "27 قتيلاً" على خلفية الطقس السيء.

وأشارت إلى أنه جرى العثور على جثث الضحايا "في سياراتهم ومنازلهم"، لافتة إلى أن بعض الضحايا "لقوا مصرعهم في أثناء محاولات تجريف الثلوج".

وبدأت العاصفة الثلجية في غرب نيويورك يومي الجمعة والسبت، مما تسبب في شل حركة الطرق وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وعرقلة عمل طواقم الإنقاذ واستجابة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وفي السياق، أوضحت سلطات ولاية نيويورك في مؤتمر صحفي، أن معدل تساقط الثلوج كان من 2 إلى 3 بوصات في الساعة.

وأمس، كانت السلطات الأمريكية أعلنت مصرع 22 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد.