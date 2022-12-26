سياسة
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عُثر على جثثهم بالسيارات والمنازل.. 48 قتيلاً بالعواصف الثلجية في أمريكا
ارتفع عدد الذين لقوا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيء والعواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام، إلى 48 شخصاً على الأقل.
عُثر على جثثهم بالسيارات والمنازل.. 48 قتيلاً بالعواصف الثلجية في أمريكا
سيارات مغطاة بالثلوج وسط نيويورك / صورة: AFP
26 ديسمبر 2022

لقى 48 شخصاً على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيء والعواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام.

وقالت السلطات الأمريكية في تصريحات صحفية الاثنين إن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد "ارتفعت إلى 48 قتيلاً على الأقل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن المناطق الغربية لولاية نيويورك سجلت وحدها "27 قتيلاً" على خلفية الطقس السيء.

وأشارت إلى أنه جرى العثور على جثث الضحايا "في سياراتهم ومنازلهم"، لافتة إلى أن بعض الضحايا "لقوا مصرعهم في أثناء محاولات تجريف الثلوج".

وبدأت العاصفة الثلجية في غرب نيويورك يومي الجمعة والسبت، مما تسبب في شل حركة الطرق وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وعرقلة عمل طواقم الإنقاذ واستجابة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وفي السياق، أوضحت سلطات ولاية نيويورك في مؤتمر صحفي، أن معدل تساقط الثلوج كان من 2 إلى 3 بوصات في الساعة.

وأمس، كانت السلطات الأمريكية أعلنت مصرع 22 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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