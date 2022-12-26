سياسة
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إيلون ماسك: نحو 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران
أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة إلى أجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.
إيلون ماسك: نحو 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران
يقول إيلون ماسك إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران / صورة: AFP
26 ديسمبر 2022

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس الاثنين إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة إلى أجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من تغريدة قال فيها ماسك إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وكتب ماسك في تغريدة الاثنين "نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران".

وقال الملياردير في سبتمبر/أيلول إنه سيفعّل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.

ويمكن لخدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق لارتدائها "ملابس غير ملائمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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