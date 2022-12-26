طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تركيا أن تؤدي دوراً مهماً في الأزمة اليمنية.

وأوضح بن مبارك لمراسل TRT عربي أنه يجب دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في مجالاته السياسية والاقتصادية والتنموية.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط السياسي على جماعة الحوثي، وأن تؤدي تركيا دوراً هاماً في الأزمة اليمنية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن نظرة المجتمع الدولي إلى الأزمة اليمنية يجب أن تركز على علاج الأسباب لا التداعيات فقط.

وقال: "هذه الأزمة الإنسانية هي نتاج إلى تمرد وانقلاب لجماعة عقائدية، انقلبت على الدولة والتوافق اليمني".

وأكد أنه "بلا ضغط حقيقي من المجتمع الدولي، ستستمر المعاناة الإنسانية دون مقاربة جديدة تأخذ البعد السياسي والبعد العسكري والأمني".

وشدد على "ضرورة دفع الحوثيين إلى القبول بالسلام أو أن تكون كلفة الحرب عليهم عالية (...) إذ لن يأتي الحوثي إلى الطاولة دون إدراك البعد الإيراني وتأثيره السلبي على إيجاد حل للمشكلة اليمنية".

كما أفاد بن مبارك بأن الحكومة الشرعية قدمت تنازلات كثيرة من أجل إقرار ثم تمديد الهدنة المنتهية منذ شهرين وأن "الحوثي هو الطرف الوحيد المسؤول عن فشل جميع المبادرات الأممية لحل الأزمة في اليمن".