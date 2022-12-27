تمكّنت أجهزة الأمن السيبراني الأوكرانية من تحييد أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي منذ بداية العام الجاري، وفق ما أكد مسؤول أوكراني الاثنين.

وقال رئيس قسم الأمن السيبراني في دائرة الأمن الأوكرانية إيليا فيتيوك في مقابلة مع تلفزيون "ماي يوكراين"، إن "الدولة المعتدية تشنّ في المتوسط أكثر من عشرة هجمات إلكترونية يومياً. لكن لحسن الحظّ لم يسمع المجتمع الأوكراني بمعظمها".

وأضاف "لقد دخلنا عام 2022 وخلفنا ثماني سنوات من الخبرة في الحرب الهجينة.. وفي لحظة الغزو كنا مستعدين لأسوأ السيناريوهات".

وحسب المسؤول الأوكراني، رُصِد نحو 800 هجوم إلكتروني في 2020، وأكثر من 1400 هجوم في 2021، وتضاعف الرقم ثلاث مرات في 2022.

وتابع فيتيوك: "استطعنا صدّ هجمات إلكترونية ضخمة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ومثّل ذلك لنا تدريبات إضافية قبل الغزو الروسي".

وأكد أن موسكو تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والمنشآت العسكرية، فضلاً عن قواعد البيانات الحكومية ومصادر المعلومات.

وأردف إيليا فيتيوك: "نراقب المخاطر والتهديدات لحظة بلحظة على مدار اليوم والأسبوع.. نعرف بالاسم معظم قراصنة الاستخبارات الروسية الذين يعملون ضدنا. بعد انتصار أوكرانيا، يجب أن يُحاكموا أمام محكمة عسكرية دولية".