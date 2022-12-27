تمكنت فرق خفر السواحل التركية من ضبط وإنقاذ مئات المهاجرين غير النظاميين في عمليات متفرقة.

وحسب بيانات صادرة عن قيادة خفر السواحل الاثنين جرى إنقاذ 384 مهاجراً، فضلاً عن ضبط 168 آخرين، في عمليات قبالة شواطئ ولايات إزمير وموغله وجناق قلعة وباليكسير وآيدين.

وأنقذت الفرق 182 مهاجراً أرغمهم الجانب اليوناني على الاتجاه إلى المياه الإقليمية لتركيا، قبالة سواحل إزمير، كما ضبطت 21 آخرين كانوا يحاولون التوجّه إلى اليونان.

وفي ولاية موغله، ضبطت الفرق 147 مهاجراً كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطرق غير قانونية على متن قوارب مطاطية ومركب شراعي.

كما أنقذت 29 مهاجراً كانوا على متن جزيرة صغيرة بعد طلبهم المساعدة، وجرى نقلهم إلى اليابسة.

وفي ولاية جناق قلعة، أنقذت الفرق 61 مهاجراً قبالة شواطئ قضاء أيفاجيك، بعدما دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

كما أنقذت الفرق 73 مهاجراً ، قبالة سواحل أيفاليك بولاية باليكسير، بعد أن صدهم الجانب اليوناني.

وجرى إنقاذ 39 مهاجراً قبالة شواطئ قوش أداسي وديديم في ولاية آيدين، اعترضهم الجانب اليوناني وأرغمهم على التوجه إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وأحيل المهاجرون إلى مديريات الهجرة في الولايات المذكورة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.