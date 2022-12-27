أعلن نادي أوباني المنافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا، مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي بالرصاص قبل أيام.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر "علمنا ببالغ الحزن حادث القتل المأساوي لعادل سانتانا ميندي، سيترك اللاعب فراغاً كبيراً وسيبقى إلى الأبد واحداً منا".

وفيما لم يخض النادي في التفاصيل أكثر، ذكرت قناة "بي إف إم تي في" (bfmtv) الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً قُتل بالرصاص في الحي الـ 14 بمدينة مارسيليا.

ورغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه توفي متأثراً بجروحه.

ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية من عيار 7.62 ملليمتر أُطلقت على المجني عليه.

وقالت إن القتلة لاذوا بالفرار من المكان في سيارة من طراز "أودي".