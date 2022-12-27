سياسة
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مقتل لاعب سنغالي في فرنسا والعثور على 27 رصاصة في مسرح الجريمة
قتل اللاعب السنغالي، بنادي أوباني الفرنسي، عادل سانتانا ميندي في حادث إطلاق نار بمدينة مارسيليا الفرنسية. ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر أمنية، أنه عُثر على بقايا 27 رصاصة في مسرح الجريمة.
مقتل لاعب سنغالي في فرنسا والعثور على 27 رصاصة في مسرح الجريمة
27 رصاصة تنهي حياة عادل سانتانا ميندي (المصدر: منصات التواصل) / Others
27 ديسمبر 2022

أعلن نادي أوباني المنافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا، مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي بالرصاص قبل أيام.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر "علمنا ببالغ الحزن حادث القتل المأساوي لعادل سانتانا ميندي، سيترك اللاعب فراغاً كبيراً وسيبقى إلى الأبد واحداً منا".

وفيما لم يخض النادي في التفاصيل أكثر، ذكرت قناة "بي إف إم تي في" (bfmtv) الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً قُتل بالرصاص في الحي الـ 14 بمدينة مارسيليا.

ورغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه توفي متأثراً بجروحه.

ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية من عيار 7.62 ملليمتر أُطلقت على المجني عليه.

وقالت إن القتلة لاذوا بالفرار من المكان في سيارة من طراز "أودي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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