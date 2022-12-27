أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكمة الدولية المساعدة الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب 2023.

وحسب الوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حكم فلسطيني في تحكيم مباريات كأس العالم.

وسبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي جرت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو/حزيران الماضي في فيتنام، إذ تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

كما اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكمة سعدية، والتي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة “موريس ريفيلو” 2022 للرجال تحت سن 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو/ أيار وحتى 13 يونيو من العام الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات التاسعة “ أستراليا ونيوزيلندا 2023"، الأولى في تاريخ البطولة التي يشترك في تنظيمها بلدان، والأولى التي تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تضم 32 منتخباً، علما أن نسخة 2019 ضمت 24 منتخباً.

كرة القدم في فلسطين

لسنوات عديدة قيدت القوات الإسرائيلية الأنشطة الرياضية في فلسطين من خلال إلحاق الضرر بالمنشآت الرياضية، ومنع تصاريح السفر للاعبي كرة القدم من غزة للعبور عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة للعب في البطولات المحلية، بالإضافة إلى استهداف لاعبي كرة القدم بالاعتقال أو القتل.

وفي الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الفيفا إلى إدانة قتل إسرائيل للاعب كرة القدم الفلسطيني أحمد عاطف مصطفى ضراغمة، الذي توفي متأثراً بجراحه الخطيرة الناجمة عن نيران الجيش الإسرائيلي.

وندد اشتية بالهجوم الذي أسفر عن مقتل ضراغمة إثر إصابته برصاصة حية في الظهر والقدمين مع اندلاع المواجهات عندما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الجزء الشرقي من مدينة نابلس لتوفير الحماية للمستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا "قبر يوسف".

وطالب رئيس الوزراء المنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولية محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه لوقف العدوان.