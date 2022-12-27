سياسة
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أمطار رعدية وعواصف في دول الخليج وهيئات الأرصاد تحذر من فيضانات
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج استمرار هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة، خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المناطق تغيرات جوية منذ يومين.
أمطار رعدية وعواصف في دول الخليج وهيئات الأرصاد تحذر من فيضانات
أمطار رعدية ورياح قوية في دول الخليج (المصدر: وكالة الأنباء القطرية) / Others
27 ديسمبر 2022

تشهد دول بمنطقة الخليج لليوم الثاني الثلاثاء أمطاراً رعدية ورياحاً قوية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية في الجوف وحائل والقصيم تمتد إلى الرياض والشرقية، غير مستبعدة تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك في علقان، والظهر، وجبل اللوز وكذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.

وفي عمان توقعت هيئة الأرصاد استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود جوي اليوم الثلاثاء ويستمر حتى صباح الخميس المقبل.

وأضافت أنه يتوقع استمرار فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا تؤدي إلى جريان الشعاب والأودية على بعض المحافظات، مشيرة إلى أن الحالة الجوية ستبدأ بالضعف التدريجي ابتداءً من ليلة الأربعاء.

وفي قطر، حذرت هيئة الأرصاد من رياح قوية وأمواج عالية في الشمال حيث يُتوقع أن ترتفع إلى 7-9 أقدام آخر الليل.

كما تتأثر الكويت، وفق الأرصاد الجوية، بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً، إذ تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من الدولة.

ومع ساعات عصر ومساء الثلاثاء يتزايد تأثر الكويت بالمنخفض الجوي وتزداد كميات السُحب مع زخات من الأمطار في مناطق مختلفة، تكون الأمطار رعدية وغزيرة أحياناً في نطاقات جغرافية ضيقة ما يتسبب بارتفاع مستوى المياه.

وفي البحرين، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً نسبياً ورطباً في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئياً في وقت لاحق من النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة هذه الليلة.

كما تأثرت عدة مناطق بالإمارات بهطول أمطار متفاوتة الشدة نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت أمس الاثنين.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، هطلت الأمطار على إمارة دبي وأبو ظبي والشارقة ومناطق متفرقة من الدولة.

كما هطلت أمطار خفيفة في أم القيوين وعجمان وغيرهما، صاحبها برق ورعد وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات تقريباً وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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