سياسة
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قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم
أعلنت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" في قطر، الاثنين، عن تدوير حوالي 80% من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم "فيفا- قطر 2022".
قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم
تركز استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم "فيفا قطر- 2022" على الحد من النفايات/ صورة: AFP / صورة: AA
27 ديسمبر 2022

أعلنت قطر، الثلاثاء، تدوير حوالي 80% من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم "فيفا- قطر 2022".

جاء ذلك وفق "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" ضمن جهودها للحد من النفايات، وإعادة تدوير المنتجات التي استخدمت خلال البطولة.

وكشفت اللجنة وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن أن مباريات البطولة "شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي".

وقالت المهندسة بدور المير المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة: "نفخر بالإعلان عن نجاحنا في تدوير حوالي 80% من المخلفات الناتجة من استادات البطولة".

وأضافت: "لا شك أن هذا إنجاز تحقق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا، وبخاصة شركة (أبيكس) القطرية لإدارة النفايات التي فصلت مخلفات كل استاد يدويا".

وأردفت المير، أن الشركة "وزعت المخلفات على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والكارتونية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية".

وتركز استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم "فيفا قطر- 2022" على الحد من النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، بخاصة المخلفات البلاستيكية.

وشهدت البطولة تطبيق برنامج شامل تضمّن عدداً من المبادرات في أيام المباريات، بينها استخدام مواد عضوية قابلة للتحلل في تغليف الأطعمة، وتشجيع الجمهور على إلقاء النفايات في الحاويات المخصصة، من أجل المساعدة في عملية إعادة التدوير، وتخصيص مواقع لفرز النفايات في ملاعب البطولة.

واستضافت قطر بطولة كأس العالم في 8 ملاعب أقامتها للغرض في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي اختتمت بفوز الأرجنتين على فرنسا وحصولها على الكأس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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