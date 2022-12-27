قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن كمية الغاز الطبيعي المكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسود، بلغت 710 مليارات متر مكعب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تطرق فيه إلى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، عن اكتشاف كميات إضافية من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا.

وأفاد دونماز بأن بلاده تعمل من ناحية على إتمام بناء 3 أنابيب لإيصال الغاز المستخرج إلى اليابسة، ومن ناحية أخرى تواصل بناء المنشأة التي سيجري فيها معالجة هذا الغاز، حيث جرى الانتهاء من 85 بالمئة من أعمال البناء.

وأوضح أن المحطة ستكون قادرة في المرحلة الأولى على معالجة 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن ترتفع السعة إلى 40 مليوناً في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن تركيا اكتشفت 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2020، ومن ثم 135 ملياراً في 2021، ووصل الحجم إلى 652 ملياراً، قبل أن يبلغ 710 مليارات مع اكتشاف 58 ملياراً إضافياً.

وأمس الاثنين، قال الرئيس أردوغان إن سفينة التنقيب التركية "فاتح" اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، في بئر "تشاي جوما ـ1" على عمق 3 آلاف و23 متراً، تحت مياه البحر الأسود.

وعن الاكتشافات السابقة، ذكر الرئيس أردوغان أن تحليل المعطيات أظهر أن الاحتياطيات المكتشفة سابقاً باتت تقدر بـ652 مليار متر مكعب، بعد أن كانت مقدرة بـ540 مليار متر مكعب.

وأوضح أن إجمالي احتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود زاد 170 مليار متر مكعب، ليبلغ 710 مليارات (مع الاكتشاف الجديد في بئر "تشاي جوما ـ1" والتقديرات الجديدة للاكتشافات السابقة).

وذكر أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من قبل تركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.