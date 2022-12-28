سياسة
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مسلمو كوريا الجنوبية يناشدون الأمم المتحدة لتنفيذ أمر بناء مسجد
طالبت الجالية المسلمة في كوريا الجنوبية، الأمم المتحدة بالتدخل والمساعدة على تنفيذ أمر إحدى المحاكم المحلية عام 2020 بناء مسجد، بعد تقاعس السلطات المحلية في ذلك.
مسلمو كوريا الجنوبية يناشدون الأمم المتحدة لتنفيذ أمر بناء مسجد
حصلت الجالية المسلمة في مدينة دايجو على إذن من إحدى المحاكم المحلية ببناء المسجد من طابقين عام 2020  / صورة: AA
28 ديسمبر 2022

ناشدت الجالية المسلمة في كوريا الجنوبية، الأمم المتحدة بالتدخل والمساعدة على تنفيذ أمر بناء مسجد، بعد تقاعس السلطات المحلية في ذلك.

يأتي النداء في بيان أصدرته مجموعة "فرقة العمل للتسوية السلمية" بعد أن عاق السكان المحليون في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد بناء مسجد قرب جامعة كيونغ بوك الوطنية.

وحصلت الجالية المسلمة في مدينة دايجو على إذن من إحدى المحاكم المحلية ببناء المسجد من طابقين عام 2020، واستُخدم الموقع في وقت سابق كمركز للصلاة.

وطالب المسلمون الأمم المتحدة بحثّ الحكومات المركزية والمحلية في كوريا الجنوبية على "التدخل لوقف عرقلة السكان أعمال البناء".

في السياق نفسه قالت مجموعة "فرقة العمل للتسوية السلمية" في البيان إن السلطات المحلية "لم تلتفت إلى مطالب الجالية المسلمة بإزالة رؤوس الخنازير من الشارع الذي يستخدمه أولئك الذين يزورون موقع بناء المسجد".

ويحثّ الالتماس المقدَّم إلى الأمم المتحدة حكومة كوريا الجنوبية والسلطات المحلية على "الإدانة العلنية لجميع أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق، والتثقيف حول واجب الحياد الديني ومناهضة العنصرية لجميع الموظفين العموميين في دايجو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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