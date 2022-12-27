سياسة
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مرسوم روسي يحظر تصدير النفط إلى كل بلد حدّد سقفاً لأسعار الخام
وقّع الرئيس الروسي مرسوماً يقضي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام.
مرسوم روسي يحظر تصدير النفط إلى كل بلد حدّد سقفاً لأسعار الخام
مرسوم روسي يحظر تصدير النفط إلى كل بلد حدّد سقفاً لأسعار الخام  / صورة: AA
27 ديسمبر 2022

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً يقضي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام.

وذكر الكرملين في بيان، أن قرار الرئيس الروسي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع فبراير/شباط المقبل لمدة 5 أشهُر.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة السبع "G7"، تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.

إلا أن الرئيس الروسي قال حينها إن القرار لن يجد طريق النجاح، مؤكداً أن بلاده تبيع نفطها بمتوسط 60 دولاراً للبرميل للمستوردين في أسواقها الرئيسية، بخاصة آسيا.

ووفق بيان الكرملين، "وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الحظر، على أن يبدأ مطلع فبراير 2023 ويستمر حتى مطلع يوليو/تموز 2023".

ولا يشمل القرار حظر المشتقات التي تكرّرها المصافي الروسية، وتصدّرها إلى الأسواق حول العالم، إذ لم يأتِ المرسوم على أي تفاصيل بشأنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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