حذّر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الثلاثاء، العاملين في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب في بلاده من تجاوز حدود الدولة.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة قُتل عدة منقبين موريتانيين إثر تكرار تعرُّضهم لقصف مجهول خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لبلادهم.

وقال ولد الغزواني في كلمة خلال وضع حجر أساس منشأة حكومية في نواكشوط، إن "السلطات الأمنية لن تسمح باستمرار تجاوز المنقّبين حدود البلاد".

وأضاف: "آسف لما يتعرض له أبناؤنا بسبب ارتكاب أخطاء كتجاوز الحدود أو عدم احترام إجراءات السلامة".

وأشار إلى أنه ألزم الجهات الأمنية والإدارية في البلد الصرامة في أداء واجباتها وفي إنفاذ القرارات التي تصدر بلا تَردُّد ولا محاباة، في إشارة إلى قرارات السلطات من حين إلى آخر حظر تجاوز الحدود.

وكان آخر الحوادث التي تَعرَّض لها المنقبون الموريتانيون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قُتل ثلاثة منهم بعد تَعرُّضهم لقصف مجهول، خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لموريتانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف المتكرر الذي يتعرض له المنقبون الموريتانيون خا رج حدود البلاد الشمالية.

ويغامر المنقبون عن الذهب بعبور الحدود الموريتانية نحو الأراضي الجزائرية، أو المنطقة العازلة بإقليم الصحراء الغربية، بحثاً عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.

وسمحت السلطات الموريتانية منذ 2018 لمواطنيها بالتنقيب يدوياً عن الذهب السطحي في مناطق عدة شمالي البلاد.