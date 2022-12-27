سياسة
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قطر تتخذ قراراً استثنائياً بشأن غرفة ميسي في المونديال.. ما القصة؟
أعلنت جامعة قطر الثلاثاء، تحويل غرفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لتصبح "متحفاً مصغراً"، واختير ميسي كأفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن حصد الكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود.
قطر تتخذ قراراً استثنائياً بشأن غرفة ميسي في المونديال.. ما القصة؟
في آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم حطّم ميسي عديداً من الأرقام القياسية / صورة: AFP
27 ديسمبر 2022

أعلنت جامعة قطر الثلاثاء، تحويل غرفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لتصبح "متحفاً مصغراً".

واختير ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن حصد الكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود.

وذكرت جامعة قطر على حسابها في تويتر أن "جامعة قطر تُعلِن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفاً مصغَّراً".

ورفع ميسي رصيده إلى 37 لقباً في مسيرة شهدت فوزه في جميع البطولات بلا استثناء، وارتقى إلى مصافّ أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.

وفي آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، حطّم ميسي عديداً من الأرقام القياسية، منها مشاركته في مباراته السادسة والعشرين في المونديال، فيما سجل هدفين من ثلاثية فريقه في تعادل مثير 3-3 أمام فرنسا، قبل الاحتكام إلى سيناريو الركلات الترجيحية الذي ابتسم للأرجنتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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