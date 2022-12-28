حض الرئيس المكسيكي الثلاثاء المواطنين على عدم السماح لعصابات تجارة مخدرات بخداعهم بعد انتشار لقطات مصورة لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى هذه العصابات وهم يوزعون الألعاب وهدايا عيد الميلاد في إحدى المدن الكبيرة.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقاً بعد أن أظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجرمين مزعومين في شاحنات مزينة وهم يوزعون الألعاب على الأطفال في غوادالاخارا.

وتوجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى المواطنين خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لا تدعوهم يتلاعبون بكم، حتى لو أعطوكم الطعام (...) هم لا يفعلون ذلك بحسن نية بل لاستخدامكم دروعاً".

وأضاف أن هدف أفراد العصابات هو تشجيع الناس على تنبيههم "في حال ضُبط كوكايين على سبيل المثال، بحيث يهرع السكان إلى حماية المهربين".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن موزعي الهدايا ينتمون إلى عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتيل" التي تعد من أعنف العصابات في بلد يعاني من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وخلال تفشي وباء كورونا، جرى الإبلاغ أيضاً عن توزيع مواد غذائية من "الكارتيل" نفسه في مناطق عدة في غرب المكسيك، كما رُصدت علب هدايا تحمل صورة تاجر المخدرات الشهير سيّئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان في ولاية سينالوا.