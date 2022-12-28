سياسة
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المغرب يشترط رحلة مباشرة إلى قسنطينة للمشاركة ببطولة كروية في الجزائر
طالبت الجامعة المغربية لكرة القدم برحلة مباشرة للمنتخب من مدينة الرباط إلى مدينة قسنطينة وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية، للمشاركة في البطولة الكروية التي تستضيفها الجزائر الشهر القادم.
المغرب يشترط رحلة مباشرة إلى قسنطينة للمشاركة ببطولة كروية في الجزائر
الجامعة المغربية لكرة القدم:  في حال رفض الطلب، لن نشارك في هذه البطولة. / صورة: AFP
28 ديسمبر 2022

اشترط المغرب الثلاثاء رحلة مباشرة لمدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، المزمع تنظيمها في الجزائر الشهر المقبل.

جاء ذلك حسب بيان للجامعة المغربية (اتحاد) لكرة القدم، كشفت فيه أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "بخصوص احترام بنود دفتر التحمّلات لاستضافة البطولات الإفريقية، بخاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة" .

وفي بيانها، ذكّرت الجامعة بـ"قرار مشاركة المنتخب لأقل من 23 سنة، في منافسات هذه البطولة التي تستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير/كانون الثاني و4 فبراير/شباط 2023.

وطالبت بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مبارياته في هذه البطولة، عبر رحلة مباشرة انطلاقاً من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

ولوّحت الجامعة بأنه في حال رفض طلبها "قررت عدم المشاركة في هذه البطولة".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وجاء القرار وقتها رداً على ما اعتبره الرئاسة الجزائرية في بيان "الممارسات العدائية من الجانب المغربي"، بالمقابل، أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة والعبثية" التي بَنت الجزائر عليها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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