سياسة
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بينهم  34 امرأة.. منظمة حقوقية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 476
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي اندلعت عقب وفاة شابة على يد شرطة الأخلاق، إلى 476. ونشرت المنظمة تقريراً على موقعها الأربعاء، أشارت فيه إلى أن 34 من المتظاهرين الذين قُتلوا نساء، و64 تحت سن 18.
بينهم  34 امرأة.. منظمة حقوقية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 476
منظمة حقوقية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 476 / صورة: AFP
28 ديسمبر 2022

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي اندلعت عقب وفاة شابة على يد شرطة الأخلاق، إلى 476.

ونشرت المنظمة تقريراً على موقعها الأربعاء، أشارت فيه إلى أن 34 من المتظاهرين الذين قُتلوا نساء، و64 تحت سن 18.

وحسب التقرير فقد قُتل 130 شخصاً في محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السُّنّية، و53 في محافظة كردستان، و55 في أذربيجان الغربية، و52 في طهران، و38 في مازندران، و25 في كرمانشاه، و26 في كيلان، و23 في البورز، و14 في أصفهان، و11 في الأحواز، و11 في فارس.

كما قُتل سبعة في محافظة خراسان رضوي، وأربعة في أذربيجان الشرقية، وثلاثة في كل من محافظات زنجان ولرستان ومركزي وقزوين وهمدان، واثنان في كل من كهكیلویه-بویر أحمد وأردبيل وعيلام وبوشهر وهرمزغان، وواحد في كل من سمنان وكولستان.

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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