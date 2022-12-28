أصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قائمتها السنوية لأفضل القرى السياحية في جميع أنحاء العالم لعام 2022.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ثلاث قرى إسبانية نائية تصدّرت القائمة التي شملت 32 وجهة سياحية في دول منها تركيا والمغرب وفلسطين التاريخية، بالإضافة إلى النمسا وفيتنام والصين وإيطاليا.

ومثّلت تركيا في القائمة قرية "بيرغي" بمنطقة إزمير، ووردت في القائمة قريتان مغربيتان هما قصر الخربات ومولاي بوزرقطون، أمّا فلسطين التاريخية فمثّلتها قرية كفر كما الواقعة بمنطقة الجليل الأوسط.

وتمثل إسبانيا كل من قرية روبيت الكاتالونية التي تعود إلى القرون الوسطى، وقرية ألكيزار في جبال سييرا دي غوارا في أراغون، وقرية غوادالوبي المعروفة بديرها في منطقة إكستريمادورا.

وتنقل الصحيفة عن مانويل باتلر، مدير مكتب السياحة الإسباني في لندن قوله: "يسعدنا أن منظمة السياحة العالمية وضعت إسبانيا أهم الدول سياحياً في قائمتها. نحن نهدف إلى تعزيز السياحة التي يقودها المجتمع في جميع أنحاء إسبانيا ويسعدنا الاعتراف الدولي".

وتعترف الجائزة بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة محركاً للتنمية وفرصاً جديدة للوظائف والدخل، مع الحفاظ على قيم المجتمع وتعزيزها.

وتقع القرى الـ32 الحائزة على جوائز في 18 دولة في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا بالإضافة إلى أوروبا.

وقيّم هذه القرى مجلسٌ استشاري مستقل على أساس معايير تشمل الثقافة والموارد الطبيعية والاستدامة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.

أما جوائز عام 2022، جرى ترشيح حوالي 136 قرية للنظر فيها من 57 دولة عضو في منظمة السياحة العالمية (يمكن لكل منها ترشيح ما يصل إلى ثلاث قرى).

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: "بالنسبة إلى المجتمعات الريفية في كل مكان، يمكن للسياحة أن تكون عامل تغيير حقيقي في توفير الوظائف ودعم الشركات المحلية والحفاظ على التقاليد حية".

وأضاف: "تعرض قائمة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية قوةَ القطاع في دفع التنويع الاقتصادي وخلق الفرص لجميع المدن الكبيرة خارج المدن."

وسيقام حفل توزيع الجوائز في العلا بالمملكة العربية السعودية في فبراير/شباط القادم.