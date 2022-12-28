سياسة
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روسيا تكشف عن شرطها لقبول أي خطة للسلام مع أوكرانيا
أعلن الكرملين رفضه أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بانضمام "المناطق الأربع الجديدة" إلى أراضي روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين: "حتى الآن، لا خطة للسلام مع أوكرانيا، فلنبدأ بها".
روسيا تكشف عن شرطها لقبول أي خطة للسلام مع أوكرانيا
روسيا تكشف عن شرطها لقبول أي خطة للسلام مع أوكرانيا  / صورة: AFP
28 ديسمبر 2022

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) الأربعاء، عن رفضها أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بانضمام "المناطق الأربع الجديدة" إلى أراضي روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن لا خطة للسلام مع أوكرانيا، فلنبدأ بها".

وأضاف بيسكوف: "إننا نرفض أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بالحقائق الراهنة، بما في ذلك ضمّ أربع مناطق جديدة (دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا) إلى الأراضي الروسية".

وتابع: "لا يمكن لأي خطة سلام لا تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق أن تدّعي أنها "سلمية".

وفي 24 فبراير/شباط أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة على موسكو.​​​​​​​

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي وقّع الرئيس فلاديمير بوتين وثيقة ضمّ مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا إلى روسيا، وسط رفض وتنديد غربي واسعَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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