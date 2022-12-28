أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) الأربعاء، عن رفضها أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بانضمام "المناطق الأربع الجديدة" إلى أراضي روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن لا خطة للسلام مع أوكرانيا، فلنبدأ بها".

وأضاف بيسكوف: "إننا نرفض أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بالحقائق الراهنة، بما في ذلك ضمّ أربع مناطق جديدة (دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا) إلى الأراضي الروسية".

وتابع: "لا يمكن لأي خطة سلام لا تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق أن تدّعي أنها "سلمية".

وفي 24 فبراير/شباط أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة على موسكو.​​​​​​​

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي وقّع الرئيس فلاديمير بوتين وثيقة ضمّ مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا إلى روسيا، وسط رفض وتنديد غربي واسعَين.