أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن وجود دفعة ملوثة من دواء يُُستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة في اليمن ولبنان.

وأعلنت المنظمة الثلاثاء عثورها على دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ في البلدين.

ودواء ميتوتريكسات هو أحد الأدوية المدرجة ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهو علاج كيميائي مثبط لجهاز المناعة، ويوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وقالت المنظمة إنه جرى العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، مشيرة إلى أن السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود نوع من البكتيريا يسمى "الزائفة الزنجارية" وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

ويمكن أن تؤدي عدوى الزائفة الزنجارية التي تصيب مجرى الدم إلى الوفاة ويمكن لأي منتج ملوث بها يحقن مباشرة في الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

وحسبب بيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة فإن الشركة المصنعة للدواء أكدت لمنظمة الصحة العالمية أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها لكي تجري عليها اختباراتها التأكيدية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان من المفترض أن يجري بيع هذه الدفعة حصرياً في الأسواق الهندية وأن الكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد للمنظمة، لذا فإن شركة التصنيع لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وشددت المنظمة على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى. وطلبت زيادة الترصّد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تأثرها بهذا المنتج.

وأوصت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية وحثت السلطات المختصة بإخطارها فورا في حال اكتشف هذا المنتج في أسواق بلدانها.

وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخّصين، والتحقّق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.