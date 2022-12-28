نقلت شركة تركية متخصصة بتصنيع الأبنية مسبقة الصنع طائرتَي ركاب إلى المغرب عن طريق البحر بعد تفكيكهما، لتحويلهما إلى مطعم ومقهى.

وقال علي سيزغين، صاحب الشركة العاملة في ولاية قونية وسط تركيا، إنهم أشرفوا على تنفيذ مشاريع متنوعة على أراضي المغرب في قطاع البناء.

وأوضح سيزغين أن الشركة بدأت ببناء مركز سياحي في مدينة أغادير المغربية، يتضمن مطعماً ومقهى وملهى مائياً وتلفريك.

وذكر أن الشركة اشترت طائرتَي ركاب من شركتين بعد انتهاء مسيرتهما في التحليق ثم أعادت تصميم إحداهما بشكل مطعم، والأخرى بشكل مقهى.

وأكد أن الطائرتين نُقلتا من إسطنبول إلى المغرب خلال 20 يوماً، وستكونان جزءاً من مشروع المركز السياحي الذي تبنيه الشركة في أغادير.