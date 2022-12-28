سياسة
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أردوغان: نقترب من دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
قال الرئيس التركي إن تركيا تقترب خطوة تلو الأخرى من هدفها المنشود في دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم، مشيراً إلى أن الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي.
أردوغان: نقترب من دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
أردوغان: الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي / صورة: AA
28 ديسمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة ألقاها خلال توزيع جوائز لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، في العاصمة أنقرة الأربعاء، عن إيمانه بأن الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي.

وقال أردوغان إن تركيا تقترب خطوة تلو الأخرى من هدفها المنشود في دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشاد في هذا الإطار بالمشاريع التي تعمل حكومته على تنفيذها في البلاد منذ سنوات ضمن حملة التكنولوجيا الوطنية.

وتابع الرئيس التركي: "نحن نؤمن بكل صدق بأن الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي".

وأردف: "نعتبر العلم والتكنولوجيا الأداة الأكثر أهمية وفعالية من أجل تحقيق أهداف تركيا".

ولفت إلى أن الطريق إلى الإنتاج ذي القيمة المضافة والنمو القوي والازدهار المستدام يمر عبر حيوية النظام البيئي العلمي.

وأضاف قائلاً: "انتهينا من فترة الركود والآن نبدأ بالنهضة العلمية مجدداً، ستصبح هذه المنطقة مرة أخرى واحدة من المراكز الرائدة في العلوم والتكنولوجيا. نحن نؤمن بهذا".

وأكد الرئيس التركي أن حكومته لا تعمل فقط على إرسال ال طلاب إلى الخارج لتلقي أحدث العلوم، بل تسعى جاهدة لجعل تركيا مركز جذب للعلماء الأتراك المقيمين في الخارج.

وأوضح أن تركيا تمتلك حالياً نظاماً إيكولوجياً علمياً وتكنولوجياً حديثاً ومتطوراً، ينافس العالم من حيث الجودة والكم.

وأشار إلى أن تركيا تجري حالياً دراسات ناجحة في مجالات واسعة مثل الصناعات الدفاعية وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي وعلم الفلك.

"ارتفعت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.13% من إجمالي دخلنا القومي، وزاد عدد الباحثين من 26 ألفاً إلى 222 ألفاً"، أردف الرئيس التركي.

وأكد أن حكومته تسعى جاهدة إلى تطوير البلاد من خلال دعم العلم والتكنولوجيا والصناعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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