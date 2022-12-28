سياسة
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اجتماع لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات روسيا وتركيا والنظام السوري في موسكو
وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان إلى العاصمة  موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.
اجتماع لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات روسيا وتركيا والنظام السوري في موسكو
موسكو تستضيف اجتماعاً لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات روسيا وتركيا والنظام السوري / صورة: AA
28 ديسمبر 2022

احتضنت العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أقار، والروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

ويعد اللقاء بين وزير الدفاع التركي أقار ووزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس الأول من نوعه منذ 11 عاماً.

وأضاف البيان أن الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأكد اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بنّاءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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