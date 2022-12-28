وقعت شركتا آيدن ولينتاتيك التركيتان الرائدتان في مجال الصناعة والبرمجيات والإلكترونيات، اتفاقية تعاون مع معهد الأبحاث العلمية التابع لوزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية.

وأوضحت شركة آيدن في بيان، الأربعاء، أنه سيجري في إطار الاتفاقية "تلبية الاحتياجات المشتركة لإجراء دراسات البحث والتطوير بالموارد الخاصة، وبخاصة تطوير أجهزة الإنذار بشأن الحوادث، المستخدمة على المنصات الجوية والبرية".

وأضاف البيان أن شركة آيدن ستتقاسم مع معهد الأبحاث العلمية الأذربيجاني خبراتها الممتدة لأكثر من 30 عاماً.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط خلال فترة التعاون تنفيذ المشاريع عبر العمل المشترك بين مهندسي البلدين.

وأفادت شركة لينتاتيك في بيان منفصل، أنه سيجري تنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين في مجال الأمن والصناعات الدفاعية.