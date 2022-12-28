سياسة
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ألمانيا تلتزم الصمت إزاء عنف تنظيم PKK الإرهابي في باريس
رفضت الحكومة الألمانية إبداء رأيها في أعمال العنف التي نفذها أنصار تنظيم PKK الإرهابي بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي. وقالت مساعدة متحدث الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "لا أستطيع قول شيء عن تلك الأحداث حالياً".
ألمانيا تلتزم الصمت إزاء عنف تنظيم PKK الإرهابي في باريس
ألمانيا تلتزم الصمت إزاء عنف PKK الإرهابي في باريس / صورة: AA
28 ديسمبر 2022

امتنعت الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن إبداء رأيها في أعمال العنف التي نفذها أنصار تنظيم PKK الإرهابي بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

ورداً على سؤال عن أعمال العنف لأنصار التنظيم الإرهابي، قالت كريستينا هوفمان مساعدة متحدث الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "لا أستطيع قول شيء عن تلك الأحداث حالياً".

وأدانت هوفمان الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري في باريس.

والجمعة الماضي، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية، وله سوابق في محاولتَي قتل وقعتا 2016 و2021.

وإثر ذلك شهدت باريس أعمال عنف وتخريب من جانب أنصار PKK بذريعة الاحتجاج على الهجوم المسلح.

وأصيب 31 عنصراً من الشرطة الفرنسية جراء أعمال عنف أثارها أنصار تنظيم PKK الإرهابي في باريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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