سياسة
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رئيس البرلمان التركي يعلن ترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام
تقدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بطلب لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام.
رئيس البرلمان التركي يعلن ترشيح الرئيس أردوغان لجائزة نوبل للسلام
رئيس البرلمان التركي تقدم بطلب لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام / صورة: AA
28 ديسمبر 2022

أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أنه تقدم بطلب لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، الأربعاء، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأشار شنطوب إلى وجود رؤساء برلمانات ونواب عدد من الدول، يعتزمون التقدم بطلب في هذا الخصوص (ترشيح أردوغان لجائزة نوبل للسلام).

وتابع: "بالنسبة إليّ، تركيا هي الدولة الأكثر بروزاً في 2022، والرئيس رجب طيب أردوغان أكثر الزعماء وضعاً لبصماتهم على الأحداث العالمية".

وأوضح أن دور الوساطة الذي لعبته تركيا لحل عدد من المشاكل العالقة في العالم، حظي بتقدير الجميع واحترامهم.

وأردف: "التقينا العديدَ من رؤساء البرلمانات والنواب الذين يقولون إن كلاً من تركيا ورئيسها يجب أن يحصل على جائزة سلام لما قام به عام 2022".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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