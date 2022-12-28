سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان تستدعي سفيرة باريس وتحتج على مواقف فرنسية سلبية
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، السفيرة الفرنسية آن بايون، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية "الموقف السلبي" لساسة فرنسيين ضد أذربيجان.
أذربيجان تستدعي سفيرة باريس وتحتج على مواقف فرنسية سلبية
أذربيجان تستدعي سفيرة باريس وتحتج على مواقف فرنسية سلبية لساسة فرنسيين/ صورة: AA
28 ديسمبر 2022

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، السفيرة الفرنسية آن بايون، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية "الموقف السلبي" لساسة فرنسيين ضد أذربيجان.

وذكرت الخارجية الأذربيجانية في بيان أنها أعربت عن انزعاجها من تصعيد مختلف الأطراف الفرنسية "حملة التشويه والافتراء المبنية على أساس باطل ضد أذربيجان".

وأكد البيان أن الجانب الأذربيجاني سلم مذكرة احتجاج إلى السفيرة الفرنسية في هذا الإطار.

وشدد على أنه "لا يمكن قبول مطالبة قوى سياسية ممثلة في البرلمان الفرنسي رئيس البلاد إيمانويل ماكرون قبل أيام بتوجيه اتهامات باطلة غير مبررة إلى أذربيجان وباتخاذ خطوات من شأنها المساس بسيادة أذربيجان وأراضيها".

كما أعرب مسؤولو الخارجية الأذربيجانية للسفيرة عن مطالبتهم الحكومة الفرنسية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحملة ضد أذربيجان على الفور"، حسب البيان.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف عدم مشاركته في محادثات السلام مع أرمينيا بسبب موقف فرنسا المتحيز في الصراع الأذربيجاني – الأرميني.

ولفت إلى أن ماكرون وجه انتقادات واتهامات باطلة إلى أذربيجان في مقابلة أجراها بعد بضعة أيام من اللقاء الرباعي بمشاركته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في العاصمة التشيكية براغ في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us