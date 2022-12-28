استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، السفيرة الفرنسية آن بايون، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية "الموقف السلبي" لساسة فرنسيين ضد أذربيجان.

وذكرت الخارجية الأذربيجانية في بيان أنها أعربت عن انزعاجها من تصعيد مختلف الأطراف الفرنسية "حملة التشويه والافتراء المبنية على أساس باطل ضد أذربيجان".

وأكد البيان أن الجانب الأذربيجاني سلم مذكرة احتجاج إلى السفيرة الفرنسية في هذا الإطار.

وشدد على أنه "لا يمكن قبول مطالبة قوى سياسية ممثلة في البرلمان الفرنسي رئيس البلاد إيمانويل ماكرون قبل أيام بتوجيه اتهامات باطلة غير مبررة إلى أذربيجان وباتخاذ خطوات من شأنها المساس بسيادة أذربيجان وأراضيها".

كما أعرب مسؤولو الخارجية الأذربيجانية للسفيرة عن مطالبتهم الحكومة الفرنسية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحملة ضد أذربيجان على الفور"، حسب البيان.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف عدم مشاركته في محادثات السلام مع أرمينيا بسبب موقف فرنسا المتحيز في الصراع الأذربيجاني – الأرميني.

ولفت إلى أن ماكرون وجه انتقادات واتهامات باطلة إلى أذربيجان في مقابلة أجراها بعد بضعة أيام من اللقاء الرباعي بمشاركته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في العاصمة التشيكية براغ في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.