سياسة
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الأول منذ تولي ماسك.. تويتر يعود للخدمة بعد انقطاع أثّر في آلاف المستخدمين
عاد موقع تويتر إلى العمل بعد انقطاع حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى المنصة أو استخدام ميزاتها الرئيسية لساعات. وهذه أول واقعة تعطّل واضح للخدمة على نطاق واسع منذ تولي إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
الأول منذ تولي ماسك.. تويتر يعود للخدمة بعد انقطاع أثّر في آلاف المستخدمين
تويتر يعود للخدمة بعد انقطاع أثّر في آلاف المستخدمين/ صورة: AA
29 ديسمبر 2022

شهد موقع تويتر انقطاعاً كبيراً الأربعاء مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية لساعات قبل عودتها إلى العمل على ما يبدو.

وهذه أول واقعة تعطّل واضح للخدمة على نطاق واسع لتويتر منذ تولي الملياردير إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من عشرة آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وجاءت التقارير في معظمها من مستخدمين قالوا إنهم واجهوا مشكلات فنية في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية عبر متصفح الإنترنت.

وذكر داون ديتكتور أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء، ليتحدث مستخدمون لاحقاً عن عودتها لطبيعتها.

ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق. وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.

وغرّد ماسك في وقت لاحق أمس متحدثاً عن إدخال "تغييرات كبيرة في واجهة الخادم الخلفية"، مضيفاً: "يجب الشعور (في ظل ذلك) بأن (موقع) تويتر بات أسرع"، لكن منشوره لم يُشِر إلى التوقف الذي أبلغ عنه المستخدمون.

وفي أثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضاً في تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول: "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى".

غير أن ماسك غرد قائلاً إنه لا يزال قادراً على استخدام الخدمة.

وكتب ماسك ردّاً على مستخدم سأل عما إذا كان تويتر معطّلاً، قائلاً: "يعمل من أجلي".

يأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.

واستقال مئات من موظفي تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

كما تضررت شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى من انقطاع الخدمة هذا العام. ففي يوليو/تموز الماضي، أدى انقطاع الخدمة لمدة 19 ساعة تقريباً في شركة روجرز تيليكوميونيكيشنز، أكبر شركة اتصالات في كندا، إلى إغلاق البنوك والنقل ودخول الملايين على المواقع الحكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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