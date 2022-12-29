أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف الأربعاء نية بلاده تطوير مسيرات مقاتلة عام 2023.

وقال الوزير في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشييتد برس، إن بلاده ستتلقى بداية العام المقبل "نماذج جديدة من المسيرات القتالية ذات القدرة على إسقاط مسيّرات أخرى في الجو".

وأضاف: "أستطيع القول إن الوضع فيما يتعلق بالمسيّرات سيتغير جذرياً في فبراير/شباط، أو مارس/آذار" من العام المقبل.

وأشار فيدوروف إلى أن بلاده "اشتر ت نحو 1400 طائرة مسيرة لتنفيذ أعمال استطلاعية"، مبيّنا أن "المرحلة التالية تشمل الحصول على مسيّرات مقاتلة"، وفق الوكالة.

وأوضح أن المسيّرات المقاتلة تشمل "مسيرات متفجرة وأخرى قادرة على الطيران لمسافة تراوح بين ثلاثة وعشرة كيلومترات، وضرب أهداف".

وقال فيدوروف إن المسيرات المقاتلة سيجرى تطويرها "داخل أوكرانيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أوكراني أن روسيا أطلقت 127 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة على موسكو.