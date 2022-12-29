أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده لن تسمح لليونان بالتوسّع "ميلاً واحداً في المياه الإقليمية ببحر إيجة".

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" لفاعليات وزارة الخارجية التركية.

وحذّر جاوش أوغلو اليونان من "الانجرار خلف المغامرات والجري وراء عنتريات زائفة"، مضيفاً: "فالنهاية لن تكون أبداً جيدة لكم".

وادعت صحيفة "Ta Nea" اليونانية الأحد أن حكومة البلاد تستعد لتوسيع مياهها الإقليمية 12 ميلاً جنوب وغرب جزيرة كريت، اعتباراً من مارس/آذار المقبل.

وعلى صعيد آخر، قال جاوش أوغلو إنه ينوي إجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على خلفية الاجتماع الثلاثي الذي انعقد الأربعاء بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري.

وقال جاوش أوغلو: "محادثاتنا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والعراق والنظام السوري مستمرة، تعلمون أن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات كانا في موسكو أمس، وسألتقي بدوري لافروف".

وأكّد الوزير التركي أن بلاده أصبحت الدولة الأكثر موثوقية بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن "التعاون بين تركيا وأذربيجان وصل إلى ذروته في الفترة الحالية"، مضيفاً: "نسعى لتطبيع العلاقات مع أرمينيا لكنها يجب أن توقف استفزازاتها".

كما شدد جاوش أوغلو على أن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دول قارتَي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري.