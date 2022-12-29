قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اليونان لا حق لها في نقل صواريخ S-300 إلى دولة أخرى دون إذن من موسكو.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بيرفي كانال" التلفزيونية الروسية الحكومية، تطرق خلالها إلى احتمالية تزويد اليونان أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-300.

وأشار لافروف إلى أن هذه المنظومات كان من المقرر بداية نشرها في جنوب قبرص ولكن في النهاية سُلِّمت إلى اليونان.

وأضاف: "أصدرنا تعليمات لسفيرنا بالتوجه إلى وزارتي الخارجية والدفاع اليونانيتَين لتذكيرهما بأنه لا يحق لأثينا وفقاً للاتفاقية نقل هذه المنظومات إلى أي جهة دون إذننا. نحن ذكّرنا اليونانيين بهذا، وقالوا لنا إنهم يراعون التزاماتهم".

وتداولت وسائل إعلام يونانية مؤخراً أخباراً حول اقتراح أمريكي بنشر صواريخ باتريوت الدفاعية في جزيرة كريت، مقابل إرسال أثينا أنظمة الدفاع الجوي S-300 إلى أوكرانيا.