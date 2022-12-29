عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو الخميس، حكومته على الكنيست لنيل الثقة.

وقال نتنياهو في كلمته، إن ائتلافه الحكومي أمامه 3 مهامّ كبيرة هي "وقف البرنامج النووي الإيراني، وتطوير البنية التحتية للدولة وإعادة الأمن الداخلي والحكم إلى إسرائيل، والتوصل إلى اتفاقيات سلام مع دول عربية".​​​​​​​

وذكر أن حكومته "ستكافح ارتفاع تكاليف المعيشة وتعمل لتحسين التعليم".

وقاطع نواب المعارضة كلمة نتنياهو أكثر من مرة.

وهتف بعض خصومه: "ضعيف! ضعيف!". ويرى هؤلاء أن نتنياهو اضطُرّ إلى إبرام اتفاقات مكلّفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشكلات القانونية التي يواجهها.

وإزاء مقاطعات المعارضة قال نتنياهو: "أعضاء الكنيست، لست مضطرّاً إلى سماع صراخكم لأعلم أن لدينا بعض الخلافات، لكننا نتفق على أشياء".

وأضاف: "خسارة الانتخابات ليست نهاية للديمقراطية، إنها جوهر الديمقراطية".

وأنهى نتنياهو كلمته بارتداء الكيبا (يوضع على الرأس) وتلاوة صلاة دينية، ثم قدّم حكومته المكونة من 30 عضواً.

من ناحيته عرض رئيس الوزراء يائير لابيد إنجازات حكومته التي قال إنها "تشمل العمليات المعروفة والسرية ضد إيران، وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

"تصعيد خطير"

أما الفلسطينيون، فأضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيداً من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل.

وكان حزب ليكود بزعامة نتنياهو أعلن أن الحكومة "ستدعم وتعزّز الاستيطان" في مناطق "للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس فيها".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب ليكود تمثّل "تصعيداً خطيراً، وسيكون لها تداعيات على المنطقة".

ويبدو أن نتنياهو الذي سيبدأ الآن ولاية سادسة غير مسبوقة لرئيس وزراء إسرائيلي، يُحجِم في الوقت الراهن عن السعي لضمّ أراضي الضفة الغربية، وهي سياسة كان يتبعها في السابق، من شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت عن أسفه لتشكيل حكومة إسرائيلية "شعارها التطرف والتمييز العنصري".

تشكيلة الحكومة الجديدة

وبالعودة إلى الحكومة الجديدة التي عرضها نتنياهو فإن تشكيلتها كما يلي:

وزراء "الليكود"

بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة

إيلي كوهين: وزير الخارجية

يوآف غالانت: وزير الدفاع

يوآف كيش: وزير التعليم والتعاون الإقليمي

أميخاي شيكلي: وزير الشتات والعدالة الاجتماعية

ميري ريغيف: وزيرة المواصلات.

ياريف ليفين: وزير العدل

أفي ديختر: وزير الزراعة

أوفير أوكينس: وزير العلوم والابتكار

إيديت سيلمان: وزيرة حماية البيئة

حاييم كاتس: وزير السياحة

نير بركات: وزير الاقتصاد

ميكي زوهر: وزير الثقافة والرياضة

شلومو كارهي: وزير الاتصالات

رون ديرمر: وزير الشؤون الاستراتيجية

غاليت اتباريان: وزيرة في مكتب رئيس الوزراء

وزراء "الصهيونية الدينية"

بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع

أوفير سوفير: وزير الهجرة والاندماج

وزراء "يهودوت هتوراه"

إسحاق غوللدكنوف: وزير الإسكان

أوريت ستروك: وزيرة المهمات الوطنية

وزراء "شاس"

أرييه درعي: تناوب على وزارتَي الداخلية والمالية

يعقوب مارجي: وزير الرفاه

ميخائيل ميلكائيلي: وزير الخدمات الدينية

حاييم بيتون: وزير في وزارة التعليم

يوآف بن تسور: وزير في وزارة الرفاه

وزراء "القوة اليهودية"

إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي

إسحاق فالسروف: وزير تطوير النقب والجليل

أميخاي إلياهو: وزير التراث