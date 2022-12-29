سياسة
2 دقيقة قراءة
بالتزامن مع عقوبات غربية.. بوتين يبحث مع شي العلاقات الثنائية
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك بالتزامن مع زيادة مشتريات بكين من النفط والغاز الروسيين منذ فرضت الدول الأوروبية عقوبات على روسيا.
بالتزامن مع عقوبات غربية.. بوتين يبحث مع شي العلاقات الثنائية
بالتزامن مع عقوبات غربية.. بوتين يبحث مع شي العلاقات الثنائية. / صورة: Reuters
29 ديسمبر 2022

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبر رابط فيديو غداً الجمعة لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الخميس، "أولاً، وقبل كل شيء، سيبحثان العلاقات الثنائية الروسية الصينية".

وأضاف "وبالطبع سيكون من المهم جداً تبادل وجهات النظر بشأن المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحاً، تلك الأقرب إلينا في روسيا وتلك الأقرب إلى الصين"، دون تقديم تفاصيل محددة.

وتسعى موسكو إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع بكين منذ شنت حربها في أوكرانيا في فبراير/شباط.

ووقع البلدان شراكة استراتيجية "بلا حدود" قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

وزادت مشتريات بكين من النفط والغاز الروسيين منذ فرضت الدول الأوروبية عقوبات على روسيا، فيما تدعم موسكو علانية موقف شي بشأن تايوان وتتهم الغرب بمحاولة اختلاق صراع حول وضع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

ويبدو شي متحفظاً في بعض الأحيان بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأقر بوتين علناً في سبتمبر/أيلول بأن نظيره الصيني لديه "قلق" بشأن تحركات روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us